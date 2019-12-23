Известный российский продюсер Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей жены Виктории Галушки, которая является сестрой Веры Брежневой

Об этом пишет «СтарХит»

Совсем недавно бывшая жена Александра Цекало, Виктория обнародовала снимок, сделанный недалеко от ЗАГСа в компании неизвестного мужчины.

Сообщается, что продюсер заставил экс-супругу сменить фамилию в паспортных данных, так как после брака она не захотела расставаться со звездной фамилией.

По словам друзей Цекало, Александр хочет, чтобы его новая возлюбленная - Дарина Эрвин взяла его фамилию, но она отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода.

Отмечается, что продюсеру пришлось заплатить бывшей жене, чтобы она съездила на родину в Украину и официально вернула себе девичью фамилию.

Как выяснилось, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс, а на фото возле ЗАГСа оказался один из юристов.

Ранее мы писали, бывший супруг скандальной российской артистки Лолиты Милявской Александр Цекало наслаждается отдыхом на Багамских островах с 28-летней Дариной Эрвин

Супруги устроили себе морскую прогулку на яхте. Художница запечатлела мини-вояж на видео. На нем Эрвин предстала в ярком купальнике, а ее возлюбленный без майки.

Ради пикантного кадра для "Инстаграма" Дарина облизала мужа. 58-летний Александр Цекало не скрыл своих эмоций – он буквально растаял от счастья.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, в семье Веры Брежневой развод: «слухи о новой возлюбленной подтвердились».

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.