Артистка Студии «Квартал 95» Лали Эргемлидзе показала свои соблазнительные формы вблизи

Обычно скромница решила «взбодрить» публику и буквально выпятила на камеру свою пышную грудь и другие, привлекающие внимание противоположного пола, женские прелести. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Не так давно голосистая Лали родила, но на ее фигуре, это, похоже, никак не отразилось. В черном наряде, состоящем, вероятно из пиджака или подобной по форме накидки в пол, короткой юбки да еще и с прозрачными чулками в сетку - артистка выглядела просто невероятно привлекательно:

«Дама у куста в ожидании своего выхода на сцену 😘 Подсмотрела», - подписала артистка откровенную и стильную фотографию.

Поклонники, все, как один, «затянули песню» о красоте Лали:

«Вау»

«Огонь»

"Красавица"

Напомним и о том, что в новом номере "Женского квартала" произошло нередвиденное.

На сцене известная актриса творческой группы Ирина Сопонару показалась в роли… «горбуна». Не совсем того известного, что из «Собора Парижской Богоматери», но почти. Артисты решили обыграть сценку, где некрасивую девушку ревнует ее мужчина – скорее всего – пластических хирург. Тот держит возле себя невзрачную простушку, да еще и всячески, якобы, ее ревнует ко всем другим мужчинам.

Так, по сценарию, один из клиентов благодарит доктора за удачную операцию его супруги, но, когда входит в кабинет и видит супругу медика – вздрагивает в ужасе. Женщина настолько некрасива, что клиент даже боится на нее посмотреть. Но после того, как он удалился, хирург еще умудрился закатить своей «горбатой» женушке скандал, дескать, «я же видел, как он тебя смотрел». Женщина стала оправдываться, мол, все потому, что я очень некрасива, муж возразил:

«Говорила мне мама, твоя красота тебя погубит». Зал взорвался смехом, впрочем, смотрите сами:

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.