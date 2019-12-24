MARUV показала себя с новым цветом волос, также удивив кадрами без белья

Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими фото из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов, сообщает Politeka.

Несколько дней назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

Тогда комментаторы пришли в бурный восторг от перемен звезды. По словам некоторых пользователей сети, она даже стала похожа на Мальвину, другие - на Лилу из фильма "Пятый элемент", а третье - на Смурфа.

После Анна решила подогреть интерес к своей персоне и выставила в разделе Стори фото, на которых позировала уже в домашнем виде – в тонкой атласной маечке золотистого оттенка. На втором фото Анна мило обнималась с домашним любимцем.

Также ранее звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

Отметим, не так давно ззвезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом. Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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