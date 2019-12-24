Звезда дала несколько советов тем, у кого такие же проблемы

33-летняя украинская певица Злата Огневич призналась в несовершенствах своего тела и дала несколько советов, как с этим бороться

Огневич поделилась интимными переживаниями во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті" на телеканале "Украина", передает Politeka.net. По ее словам, каждая из женщин рано или поздно сталкивается с проблемой - "апельсиновой кожурой", то есть с целлюлитом. Огневич уверена, что виной появления лишних жировых отложений является несоблюдение графика работы и отдыха, а также постоянные стрессы.

«Целлюлит называют болезнью. Нужно хорошо отдыхать, потому что когда женщина мало спит, у нее не вырабатываются гормоны, которые помогают перерабатывать жиры, которые накапливаются в теле. Лишний «животик» может также появляться через стрессовые накопления жиров, а может и от недосыпания. Если вы следить за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему», - поделилась Огневич.

Артистка добавила, что не всегда, конечно, получается соблюдать график и рано укладываться спать - тут ей на помощь приходит "химия". Речь о мелатонине, который, по ее словам, перестает производиться ночью.

«Когда у меня ненормированный график, я употребляю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все».

Естественно, чтобы хорошо выглядеть - быть стройной и, как говорится, с блеском в глазах - следует пересмотреть свой рацион и включить в свою жизнь спорт. Злата рассказала, что вычеркнула из своего рациона вредные продукты, например, кофе. Девушка позволяет себе выпить чашечку раз в месяц, не более.

Ранее мы сообщали, Злата Огневич ошеломила сеть откровенными образами, с которых она предстала в клипе на песню: "Чом ти не прийшов", презентация которого состоялась в начале декабря этого года. На некоторых кадрах артистка предстала абсолютно обнаженной.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

Еще Politeka писала, что Злата Огневич кардинально изменила внешность: "Вообще не узнать!"