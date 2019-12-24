Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз артистка показала себя в осеннем теплом луке. Звезда распустила волосы и позировала в свободных укороченных джинсах светлого оттенка. Дополнила лук Слава пушистой теплой жилеткой черного оттенка, а также клетчатым пиджаком.

«На свете много чужих нервов Ну и зачем трепать свои ?», – дерзко отметила Каминская под новым постом.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Гламурная, модная, стильная, Обворожительные!🍓🍒🌹💕❤️», «Отличное решение 👌», «Треба запам'ятати😆😆😆», «Гениально 😁», «Класс❤️👏😂», «Гениально👏👏👏», «Це точно👌», «Стиль🔥», «Жизнь слишком коротка , что бы терпеть», «Отличное начало дня👍», «✨Вы прекрасны 🌹», «♨️♨️♨️❤️люблю вас!», «Это где такие дороги? 🤔».

Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.

"Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует? Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!", - соощила Каминская.

По ее словам, преследователь ездит за ней на концерты, достает в соцсетях, пишет письма на домашний адрес, а на днях и вовсе заявился практически домой. Слава добавила, что мужчина страдает шизофренией и неоднократно лечился в специализированном учреждении.

Также артистка рассказала, о чем мужчина писал ей в письмах: "Я разорву тебя, как обезьяна газету", "Я убью свою мать. Ты делаешь из меня зверя".

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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