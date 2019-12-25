Артистка студии "Квартал 95" Элина Мбани опубликовала свежие фото в своем Инстаграм

Актриса предстала с ярким макияжем желто-оранжевого цвета, которым нельзя налюбоваться, пишет Рoliteka.net. Элину сняли крупным планом, поэтому не было видно, что на ней надето, выглядывала лишь частичка черного наряда.

Образ знойной красотки завершали кольца и аккуратная прическа.

На фотографии Мбани закрывала глаза, давая рассмотреть свой макияж. Также во время позирования артистка улыбалась и приоткрыла губы.

За два часа пост звезды "Квартала 95" собрал почти 200 лайков и парочку комментариев.

"Красивенькая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что некоторое время назад Мбани показала, как она красуется у зеркала.

На типичных селфи экзотическая для украинских просторов красавица-артистка выглядит прекрасно – ее огромные глаза буквально сияют, не последнюю роль в восторженных откликах ее фанатов сыграла майка на тоненьких бретелях. На артистке повседневная одежда с небольшим горизонтальным декольте – смотрелась стильно.

Фанаты восторгались красотой звезды.

Ранее мы писали, что Элина Мбани выложила в сеть видео, где она просто мастерски исполняет трюки в танцевальной студии. Девушка всегда подчеркивает все прелести своей спортивной фигуры. Этот раз исключением не стал.

Артистка красовалась в леопардовых лосинах и черном топе.

Она решила запечатлеть себя на память, сделав откровенный снимок-селфи. Кроме того, сеть просто взорвали зажигательные танцы артистки.

Стоит отметь, что при исполнении танца Элина Мбани принимала откровенные позы, а когда фотографировалась и вовсе – расставила ноги.

Напомним также, что звезда опубликовала откровенное фото, на котором позирует перед камерой в джинсах с высокой посадкой и в кружевном лифчике. Бюстгальтер красиво подчеркивает прелести звезды Квартала.

Поклонники пришли в восторг от столь откровенного снимка и осыпали Элину Мбани комплиментами в комментариях.

«Участница женского квартала показала грудь😱😂», «горячо», — написали фанаты.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, горячая красотка из Квартал 95 без капли стыда посветила грудью: «Вот это формы!»

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