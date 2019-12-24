Известный российский юморист Максим Галкин высказался о президенте России Владимире Путине
Как сообщает Politeka.net, Максим Галкин дал масштабное интервью в программе "А поговорить?" на Youtube-канале и откровенно рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Я думаю, что "царь батюшка" знает все, что происходит в нашей стране. И если его что-то устраивает значит это его взгляд на эти вещи. Переучить взрослого человека, который столько лет возглавляет страну невозможно. Да и у меня не было таких возможностей приватно сжечь сердце "царя батюшки". Я говорю о больших концертах, там День милиции или войск", - отметил юморист.
Кроме того, он вспомнил время, когда выступал на "Словянском базаре" его пытались ограничивать в шутках об Александре Лукашенко, но Галкин сделал наоборот и сказал все, что о нем думает.
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Поэтому юморист считает, что нечего бояться, если выбрал такую профессию, то продолжай шутить обо всем вокруг, даже если это президент какого-то государства.
"Это то же самое как сказать хирургу: "Давай ты будешь сегодня делать операцию, но мы тебе не скальпель дадим, а вилку". Если есть мероприятие, где сидит президент и выходит юморист, то невозможно не шутить о нем. Я не понимаю этого страха, который есть у юмористов. Камон, чего бояться? Нафига этим заниматься, если ты не можешь пошутить?", - считает Галкин.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.
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