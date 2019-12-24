Участница проекта "Супермодель по-украински-2" наконец дождалась предложения руки и сердца от своего бойфренда
О переменах в личной жизни телеведущая и модель Виктория Маремуха поделилась на страницах соцсетей, пишет Politeka
В частности девушка обнародовала кольцо и серию фотографий, сделанных с ее возлюбленным французом Луи.
Известно, что избранник телеведущей бизнесмен и ему 34 года. Пара познакомилась в Киеве на вечеринке общего друга.
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Судя по отмеченной геолокации, помолвка состоялась в центре Парижа.
Обратим внимание, что поздравить пару поспешили такие ведущие как Лилия Ребрик и Александр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасия Задорожная и участницы проекта "Супермодель по-украински".
А ведущая Леся Никитюк, спросила у Маремухи, кто будет главной тамадой на свадьбе:
«Увііііііі! вітаю!!! Хто веде весілля?, - написала Леся.
Другие фолловеры также поздравили молодых с таким важным событием, а также восхитились обручальным кольцом Виктории.
Также Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.
«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
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