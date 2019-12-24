Невероятно мощный клип на песню KAZKA "Палала" стал чуть ли не главным событием из шоу-бизнеса за сегодня, 24 декабря
Как передает Politeka.net, ролик официально презентовали в микроблогах группы, клип-мейкера Алана Бадоева в Инстаграм, а также на YouTube (чтобы посмотреть видео, дсокролльте до конца). Солистка Александра Зарицкая предстала в соблазнительном образе в мокрой одежде и с влажными волосами. Клип о любви, непростых отношениях, свободе выбора партнера... Откровенные сцены с полуобнаженными актерами потрясли украинцев. Чего стоит только кадр, когда один из участников съемки засунул пальцы солистке в рот, чтобы достать красную нить - своего рода, символичный предмет, пронизывающий весь ролик.
"Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси! Я вдячна @alanbadoev за те, що він показав мене справжньою, звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили ❤️, - написала Зарицкая в соцсети.
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"В этом клипе красной нитью мы «прошиваем» такие темы, как бодипозитив , расовое равенство, свобода выбора партнёра. Любой человек когда то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит.
Я очень благодарен Kazka за смелость и бескомпромиссность, группа смогла быть откровенной без прикрас. Уверен - это видео станет лакмусом нашего общества.", - объяснил задумку клип-мейкер Бадоев.
Украинцы не удержались от восторженных откликов. Поток комментариев не иссякает. Пользователи сети по достоинству оценили работу, как музыкального коллектива, так и создателя видео.
"Думала, що буде якось вульгарно по анонсах, вийшло красиво!"
"Ядддддд"
"БОЖЕ КАК ЖЕ ЭТО КРАСИВО И ЭМОЦИОНАЛЬНО.. КАКИЕ ИНТИМНЫЕ СЦЕНЫ И ВЗГЛЯДЫ ЛЮДЕЙ.. УХ ПРОСТО МУРАШКИ 🔥"
"Емоційно!!!! І дуже сміливо! Саша ламає всі стереотипи ... напевно давно пора!"
"По превью подумала,что будет пошло и даже расстроилась.А потом включила клип и очень понравилось,не могла оторваться,красиво сделано."
"Боже, мурашки, коли вона себе зашиває...ааааа"
"Смотрел, зажмурив глаза 🙈 Браво!"
"о Боже мой🔥 нет слов, только эмоции восхищения👏👏👏"
Ранее мы сообщали, KAZKA взбудоражила тизером: полуобнаженные молодые люди слились в "зверином" танце, кусая друг друга. Комментаторы на страничке группы в Инстаграм не заставили себя долго ждать:
"Вааау, це так цикаво. Я навіть не розумію, що там буде, аааааа, хочу! Хочу! Побачити цю роботу, ааааа🔥🔥❤️"
Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе
Также Politeka сообщала, что KAZKA схлестнулась с Лободой в жаркой битве