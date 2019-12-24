Известный украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Крепостная", похвастался фотографией с любимой, которое он сделал в Париже

На фото актер с Тиной Антоненко, известной визажисткой. Возлюбленные позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже, Франция. Снимок собрал более трех тысяч лайков. Об этом пишет Politeka.

Цимбалюк никак не подписал фото, а только поставил смайлик в виде сердечка. Фанаты оставили много ярких комментариев под фото, отмечая внешность девушки.

Тина является звездным визажистом. Она работает около 10 лет в этой сфере и успела поработать со звездами разной величины. В ее активе сотрудничество со Светланой Лободой, Монатиком, Потапом и Настей, "Время и Стекло" и другими знаменитостями.

Антоненко любит показывать себя в пикантных позах и публикует у себя на страничке жаркие фото. И действительно, девушке есть что показать. Становится понятно, почему Тарас выбрал Тину.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, получившая популярность благодаря сериалу "Крепостная" и участию "Танцев со звездами", показала новый жаркий образ.

Ксения в этот раз показалась в шикарном нежном платье. Одно плечо она оставила оголенным. Можно заметить, что Мишина без белья.

"Крутых выходных , милые", - написала знаменитость.

Под фото фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Вау, красотка", "Перебор с макияжем. Без гораздо приятней", "Просто чудесная ксения". "За гранью великолепия", "Ну очень классно с распущенными", "Боже, какая вы прекрасная", "Восхитительная", "Осторожно, можно обжечься горячим фото", "И Вам хороших выходных! Вы потрясающая, очень красивая фотосессия".

Сообщалось, что звезда "Крепостной" распахнула пиджак и засветила упругие формы без белья.

Звезда сериала "Крепостная" подвела итоги в честь своего 30-летия.

17 декабря актриса Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в сериале "Крепостная", отмечает день рождения.

В честь праздника именинница решила подвести итоги. К своим 30-ти годам Наталья имеет любящего мужа и ребенка.

Напомним, звезда "Крепостной" Ксения Мишина посветила идеальными телом в черном топе

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