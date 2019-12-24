49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, супруг российской певицы Наташи Королевой, умеет весело проводить время

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Глушко, известный под сценическим псевдонимом как Тарзан, поделился свежим роликом, сделанным на сцене в ресторане (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Так, Глушко, широко улыбаясь заснял себя на фоне девушек, играющих на различных музыкальных инструментах. Видно, как Сергею нравится все, что происходит на сцене - неподдельные эмоции.

"Прекрасная музыка из прекрасных рук #тарзан #тарзаншоу", - подписал он ролик.

Комментирующие не удержались, чтобы "не уколоть" женатого артиста:

"Ох, какие девочки на заднем плане!"

"Тарзан шалун"

Ранее мы сообщали, как Тарзан засветился в горячем видео с актрисой Эвелиной Бледанс, которая уселась ему на шею. Бодибилдер таким образом разминался - то поднимаясь, то опускаясь вместе с Бледанс на шее. Во время происходящего звезды шутили, и говорили о том, что сначала она будет сверху, а потом поменяются местами. Комментирующие предположили, что Наташе Королевой будет не столь весело смотреть на это видео, как Тарзану и Бледанс. Некоторые даже предположили, что Сергею достанется от жены за такое развязное поведение.

"Наталья вас не ревнует?"

"Натусик грызанет"

"Не так ты посадил её . 😂😂😂"

"Интересно?!!🤔Наташа не против..? Когда Тарзан сверху на ней?🤣🤣🥴"

"Куда Наташа смотрит😉"

Также мы рассказывали, Сергей Глушко поделился соблазнительным снимком в сети, на котором он предстал в полуобнаженном виде. Танцор играет бицепсами перед объективом, а изюминкой кадра стало то, что он даже приспустил штаны. Поклонницы засыпали Тарзана восторженными комментариями, завидуя Королевой.

"Вот это зверюга)))"

"Не узнаю вас в гриме🥂 горный олень?"