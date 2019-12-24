Букингемский дворец 24 декабря выпустил предварительный анонс ежегодной рождественской речи королевы Елизаветы II

Отмечается, что речь уже записана "Би-би-си" в Виндзорском замке, и будет транслироваться в Великобритании на Рождество, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ.

В своем обращении к гражданам, Елизавета II назвала уходящий 2019-й год "ухабистым" и коснулась проблемных для ее семьи тем, при этом выразив надежду.

«Маленькие шаги, предпринятые в вере и надежде, могут преодолеть давние и сильные разногласия, чтобы принести гармонию и понимание... Путь, конечно, не всегда гладкий, а иногда и этот год мог показаться довольно ухабистым, но маленькие шаги могут изменить мир», - процитировали королеву британские СМИ.

Пользователи сети предположили, что эти слова являются отсылкой ко множеству скандалов, которые преследовали королевскую семью в 2019 году, начиная от связи принца Эндрю с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и заканчивая враждой Меган Маркл и принца Гарри с британскими таблоидами.

Насчет последних особенно в глаза бросается кадр с выступления Елизаветы ІІ. Так, на столе перед ней расставлены несколько фото в рамках - Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми, принца Чарльза и Камиллы, принца Филиппа и ее покойного отца, короля Георга VI. Очевидно, что некоторых не хватает - например, Маркл и принца Гаррі с сыном Арчи. Отсутствие фото для многих означает то, что королева показала этим жестом истинное отношение к молодой семье.

О том, что между королевой и Маркл сложились натянутые отношения обсуждает весь мир. Возможно, последней каплей стало то, что герцоги Сассекские, вопреки традициям, будут встречать Рождество не в кругу королевской семьи, а в Канаде с матерью Маркл.

Ранее мы сообщали, в сети появилась рождественская открытка Меган Маркл, принца Гарри и маленького Арчи. Семимесячный малыш стал главным героем в кадре. Арчи ползком подобрался к объективу, когда как на заднем фоне за ним с широкими улыбками наблюдают родители - милое новогоднее фото. Пользователи сети не смогли сдержать искреннего умиления.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"