С сыном королевы Елизаветы II, принцем Чарльзом, произошел кофуз на виду у всех

71-летний наследник престола во время торжественной церемонии сопровождал 93-летнюю королеву, пишет Рoliteka.net.

Оба восседали на своих тронах, и в момент речи Елизаветы, Чарльз внезапно отключился. Утаить не удалось - это заметили фанаты королевской семьи. (Чтобы посмотреть видео, доскоролльте до конца страницы)

В сети произошло бурное обсуждение кадров. Некоторые возмущались, другие же наоборот - напоминали о возрасте принца.

Стоит отметить, что пользователи сети заметили - королева очень уставшая и слабая. Ранее уже появились слухи, что Елизавета отдаст право упраления страной старшему сыну, однако британцы уверены, что королевская корона перейдет внуку, Уильяму.

Ранее мы писали, что принц Чарльз стал единственным членом королевской семьи, который защитил жену принца Гарри, Меган Маркл.

Прежде всего, королева Елизавета II не очень была довольна выбором внука, ведь его будущая жена оказалась актрисой, да еще и разведенной.

В своем интервью Меган Маркл призналась, что ей не с кем даже поговорить.

Однако принц Чарльз даже смог заменить Меган родного отца.

Именно сын королевы помог бывшей актрисе влиться в семью. По словам источников, принц Чарльз не смог устоять перед харизмой невестки.

Напомним, младший сын королевы, принц Эндрю, оказался вовлечен в скандал, который может для него плохо закончиться.

Поэтому его старший брат Чарльз припомнит ему все обиды и все другое, насколько это возможно, и постарается убрать его из новостной повестки, насколько ему это будет возможно.

Этому конфликту между братьями уже много лет — он начался с недовольства Чарльза работой Эндрю в качестве торгового посланника Великобритании и якобы одержимости последнего деньгами и влиянием.

Уточняется, что результаты скандала коснуться и дочерей принца Эндрю – Беатрис и Евгении. Предполагается, что они перестанут посещать значимые семейные мероприятия, ведь они не являются близкими родственниками будущего монарха, по сути.

Напомним, катастрофа в семье Елизаветы ІІ: принц Чарльз решил «убрать» родного брата, детали скандала

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