Украинский певец Виктор Павлик впервые, не таясь, отметит Новый год и день рождения со своей молодой возлюбленной

Как пишет Politeka, об это артист разоткровенничался "Зірковому шляху" на съемках "Новогодней Музыкальной платформы".

Среди прочего артист поведал, что 31 декабря ему стукнет 54 года и он отметит их в компании своей возлюбленной Екатерины Репяховой, с которой вместе уже более четырех лет.

"С Катей мы всегда рядом. Даже если я не дома, Катя все равно со мной. Потому что она – мое все. И пиар-директор, и менеджер, и продюсер, и администратор, и любимый человек мой", – рассказал Павлик.

"А вот после Нового года – это интересно. Мы едем в Западную Украину, в Трускавец. Там на ужин к маме 6-го числа. А уже 8-го мы летим в Словакию на лыжи", – добавил артист.

Напомним, ранее Виктор Павлик признался в многочисленных изменах. Украинский певец Виктор Павлик признался, что неоднократно изменял своей бывшей жене Ларисе. Об этом певец рассказал в интервью.

«Катя была не первой!», — сказал артист и пояснил, что до встречи своей новой избранницы, 25-летней Екатерины Репяховой, у него еще были интрижки. Певец сказал, что это, в основном, были служебные романы:

«Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в более легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка».

В тоже время бывшая жена Виктора Павлика прокомментировала измены своего мужа и рассказала о его любовницах, которых, по ее словам, было не мало.

«Я так устала от его приключений — до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, концертный администратор. До этого — 18-летняя стюардесса … я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что может измениться, что больше не будет!», — заявила Лариса.

Напомним, Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы

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