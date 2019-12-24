Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко выставила напоказ идеальные формы

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась у себя в Instagram.

«Делюсь с вами своим Christmas mood», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в элегантном наряде, который эффектно демонстрирует ее грудь. При этом все это происходит под красивую рождественскую песню.

Уточним, что украинцы не смогли высказать свое мнение о формах Кумйко, коскольку кадры девушка разместила в Сторис.

Ранее известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото без одежды

Анастасия на снимке оказалась совсем без одежды. Она прикрыла руками грудь, а ладошки приложила к голове. Видно, что у Кумейко влажное тело. Глаза прикрыты волосами. Образ дополнен розой во рту.

"Анастасии, Насти, Настеньки. Сегодня наш день. День Ангела! Всех Анастасий я поздравляю, а всем остальным напоминаю, что нужно нас поздравить и передать другим, чтобы поздравляли нас. Котики, ну вы поняли", - написала девушка под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"С праздником", "Горячая", "Моя графиня Анастасия", "Сегодня день Анны".

Ранее мыы сообщали, что Настя в этот раз показалась в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.

"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия.

Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов.

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