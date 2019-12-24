Скандальная российская певица Анна Семенович засветила прелести в откровенном наряде на выступлении

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

«Зайка устала и желает всем спокойной ночи», - говорится в сообщении.

В то же время на другом снимке Семенович демонстрирует огромные формы в откровенном наряде, в котором дала выступление.

«Считаю, год закончился отличной работой. Венок под образ. Искусственные цветы, но для сцены по-другому никак. Спасибо за доверие», - подчеркивается в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Семенович выставила напоказ сочные формы в откровенном красном наряде. Однако прокомментировать их поклонники певицы не смогли. Кадрами она поделилась в Сторис.

Как сообалось ранее, российская артистка Анна Семенович никогда не скрывала своего главного достоинства, да и скрыть, наверно, не получится.

Звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в темно-фиолетовом мини-платье, запахнутом как халатик, и блестящих сапожках-ботфортах лилового оттенка. Настоящей изюминкой образа стал аксессуар - пояс с надписью "все збс", что позабавило поклонников артистки.

Семенович позирует на фоне стеклянной стены, подняв одну руки вверх, а вторую отведя в сторону. При этом певица закрыла глаза и эротично открыла рот. А пикантный вырез на ее платье заставил сотни мужских сердец биться чаще.

"Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди 🍀 Ставьте лайк и пишите свои желания в коментах и они обязательно сбудутся 👇🏼", - подписала кадр Аня.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.