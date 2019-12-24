Известная украинская модель Алена Омович порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованном снимках девушка позирует в откровенном платье, выставив напоказ идеальное тело. Кроме платья, девушка также несет с собой шубу и элегантную сумочку.

Кроме того, украинская Кардашьян также опубликовала откровенное фото главной своей гордости. Однако поклонники девушки не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку кадры она опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, Алена Омович решила продемострировать свою фигуру в публичном месте, где полно детей.

На новых опубликованных снимках знаменитость предстала в обтягивающем наряде – белом и по текстуре, подходящем к сезону наряде, что удивительно – звезда сети большая любительница выйти в зиму в одних джинсовых шортиках и шелковой майке под верхней одеждой.

Фотокарточка является предметом демонстрации выдающихся форм так называемой Insta-модели – ее грудь, которая вероятно, не является натуральной и более походит даже не на анатомической формы импланты, а более на идеальной формы круг, буквально выпирает из-под белоснежного наряда в облипку:

«1 или 2?😈

Как по мне, так оба 😍

Кстати, я обожаю кататься на коньках и роликах. Но после того, как сделала нос и грудь боюсь упасть и все похе*ить😂👋Хотя знаю, что при таком падении вряд ли что-то повредится

Бесшовный комбез как у Кайли Дженнер от моего любимого...», - пишет украинка, отчаянно жаждущая славы фигуристой армянки-американки Ким Кардашьян.

Кроме того, виднеется на фото и «аппетитная» пятая точка артистки, видны также ее безупречная тоненькая талия, «идеальное и модное» лицо – пухлые губы, аккуратный ровный носик ну и так далее «по списку».

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.