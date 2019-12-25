Шоумен, телеведущий и российский юморист Максим Галкин вспомнил о самом тяжелом периоде в своей жизни
Родители Максима Галкина, Александр Александрович и Наталья Григорьевна болели онкологией. Отца это тяжелое заболевание настигло в 2002 году, вслед за ним заболела и мать юмориста.
Как сообщает Politeka.net, Максим Галкин поделился своими воспоминаниями о том периоде жизни в программе "А поговорить?" на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Он делал все возможное, чтобы вылечить родителей но их не стало. Первым умер Александр Александрович, через два года после его смерти не стало и Натальи Григорьевны.
"Я в первый раз повзрослел, когда у обоих была химиотерапия. Они так лежали оба, в жутком состоянии, задавленные химией. Одновременно. А у меня при этом какие-то концерты. Мне надо и за ними… И зарабатывать на это все… Слава богу, я уже очень много зарабатывал, мог себе позволить все это", – вспомнил Галкин.
Отец Галкина в последние дни жизни задыхался, ведь его мучал рак легких. Тогда даже кислородная маска не могла облегчить участь мужчины. По признанию Галкина, воспоминание об отце до сих пор стоит перед его глазами.
"Ты не хочешь, чтобы человек умирал в этой маске, ему тяжело уже в этой маске. Кислорода недостаточно. Это воспоминание, которое стоит перед глазами. Это невозможно забыть", – рассказал юморист.
Он также припомнил, что за день до своей смерти его отец случайно услышал песню советских времен. Она была наполнена смыслом и безумно понравилась ему. Теперь, когда у Галкина в жизни происходит разного рода трудности он начинает постоянно натыкаться на ту песню. По словам юмориста, в такие моменты он словно получает весточку от отца.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.
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