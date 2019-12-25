Шоумен, телеведущий и российский юморист Максим Галкин вспомнил о самом тяжелом периоде в своей жизни

Родители Максима Галкина, Александр Александрович и Наталья Григорьевна болели онкологией. Отца это тяжелое заболевание настигло в 2002 году, вслед за ним заболела и мать юмориста.

Как сообщает Politeka.net, Максим Галкин поделился своими воспоминаниями о том периоде жизни в программе "А поговорить?" на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он делал все возможное, чтобы вылечить родителей но их не стало. Первым умер Александр Александрович, через два года после его смерти не стало и Натальи Григорьевны.