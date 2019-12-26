Жену британского принца Гарри, Меган Маркл, назвали главным трендсеттером 2019 года

Такой вывод был сделан после изучения поисковых запросов в интернете. Герцогиня Сассекская сильно повлияла на покупательскую активность. В частности, эксперты, проанализировав данные в интернете, увидели, что после поездки супурги принца Гарри в Южную Африку увеличились запросы на платья-рубашки, а также других нарядов, в которых появлялась герцогиня, пишет РБК.

Меган Маркл приносит миллионы как люксовым, так и локальным маркам. Так, после объявления о ее помолвке с принцем в 2017 году, она вышла в белом пальто канадского бренда Line. После этого, из-за большого наплыва покупателей, сайт компании перестал работать уже через несколько минут.

А одному из брендов, после выхода Маркл в джинсах, пришлось арендовать помещение для производства в три раза больше.

В общем, в чем бы не появилась Меган Маркл, было моментально распродано.

В 2018 году Меган Маркл появилась в городе Даббо во время королевского тура по Австралии в джинсах австралийской марки Outland Denim. В результате трафик сайта увеличился на 3000%, а вследствие компании пришлось нанимать 30 новых швей.

Стоит отметить, что Меган Маркл - бывшая актриса, что не свойственно для королевской семьи. Поэтому, стремясь понравиться королеве и всем британцам, она отдавала предпочтения местным люксовым брендам — Alexander McQueen, Stella McCartney, Philip Treacy и Roland Mouret.

А став членом монаршей семьи, Меган получила обвинения в расточительстве ведь она тратила на одежду до миллиона фунтов.

Позже расходы на наряды она решила сократить, чтобы быть ближе к народу. Так, суммарная сумма на одежду в туре по Южной Африке составила около 5000 долларов. Для сравнения: во время предыдущей благотворительной поездки супруга принца Гарри потратила 145 тысяч долларов.

Однако, несмотря на то, что публика постоянно обсуждает Меган Маркл и покупает ее вещи, та все равно считается самым затравленным членом королевской семьи.

Попробует ли герцогиня в очередной раз изменить мнение людей при помощи одежды или же мы будем чаще видеть ее в образах от американских брендов, узнаем в новом 2020 году.

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