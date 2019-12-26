Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, всегда привлекает внимание публики

Недавно девочка вместе с матерью и темнокожей сестрой, Захарой, прогулялась по Лос-Анджелесу. Троица ходила по магазинам, и после покупок выглядела очень довольной.

Снимки семьи разлетелись по сети, поэтому пользователи тут же начали обсуждать увиденное.

В частности видно, что девочка уже почти догана мать по росту.

По мнению комментаторов, ноги Шайло идеальны для модельного бизнеса, а внешние данные чудесны, и благодаря ним она покорит олимп.

Люди в комментариях просят повременить с изменением пола.

Однако противники сообщили, что одних внешних данных Шайло не хватит, чтобы стать моделью. Ведь глядя на сегодняшние фото, девочка ведет себя скованно перед камерой.

Что творится с Шайло пока официально неизвестно, однако, по информации инсайдеров, дочь Анджелины Джоли уже сменила имя на Джон.

Напомним, звезду вместе с дочерьми, Захарой и Шайло, заметили в Лос-Анджелесе 22 декабря.

Для своего выхода знаменитость выбрала белую рубашку, юбку-карандаш, черное пальто и светлые туфли-лодочки. Завершали образ Джоли очки и часы.

Дочки Анджелины выглядели, по-простому. Захара надела черный свитер, который оголил ее плечи и черные обтягивающие джинсы.

А Шайло, как всегда, надела то, что больше подходит мальчикам - серую объемную толстовку, шорты и кроссовки.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись давно, но до сих пор поклонники надеются на их воссоединение.

Так, на днях в СМИ появилась информация, что бывшей паре все-таки удалось наладить контакт. По слухам, Джоли даже останется на Рождество в Калифорнии специально для того, чтобы дети смогли отметить праздник с отцом.

Ранее сообщалось, что Джоли решила сделать приятное своему бывшему мужу Брэду Питту, отдав ему детей в канун Рождества.

Однако, как выяснилось, с артистом в его доме в Сан-Фелис, проведут праздники далеко не все дети.

Так, в преддверии праздника к Питту прибудут его родные дети - 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

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