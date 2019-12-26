Артистка студии "Квартал 95", Татьяна Песик, отмечает день рождения
Об этом девушка сообщила на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Артистка опубликовала яркое фото в пиджаке, под которым виднелось голое тело.
Макияж подчеркнул красоту звезды, он был сделан с акцентом на голубые глаза. Дополнило образ каре, а завершили - аксессуары.
За три часа пост звезды собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. В основном пользователи сети поздравляли Таню с днем рождения.
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"✨✨✨С Днём Варенья!✨✨✨💐🎂🎁🎉🎉🎉", "Красавица! С Днем Рождения", "Поздравляем", "С днем рождения, очень классная и красивая леди )", "Поздравляю Вас!!🎉🎉🎉🎂🎈🎁", "Поздравляю с Днем Рождения 👏🤗", "Поздравляю Вас!!🎉🎉🎉🎂🎈🎁", "Красивая женщина что ещё добавить😉💐💐", "Поздравляю с днем рождения", "Ты что отцовский пиджак накинула?", "Дорогая, я тебя поздравляю Ты красотка🥰🥳🥳🥳🥳🥳", "... когда тебе грустно улыбайся , улыбка тебе к лицу 😘😘😘😘", "Ооо счастье здоровья ... всего самого-самого) и хоть бы Володька тебя не позорил...", - написали пользователи сети.
Напомним, красавица из «Квартал 95» показалась в окружении украинского чемпиона по боксу Александра Усика и заинтриговала сеть.
«Скорее всего, Саша Усик не видел наш прошлый пост. Но если бы видел, то заценил бы тактику ведения боя Таньки», - говорится в сообщении.
Фото в Инстаграм Татьяны вызвало бурную реакцию пользователей.
Ранее сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Таня Песик опубликовала пост, в котором позирует в неглиже.
Звезда легла в постель рядом с большой сырой рыбой.
Таня смотрит вдаль, кому-то улыбаясь.
"Госпожа улеглась и ждет новый сезон Таньки и Володьки. Уже сегодня 11 ноября на телеканале # тет - Когда утром проснулась и посмотрела на него трезвыми глазами. Как вам Володька?", - подписала артистка.
За четыре часа пост артистки собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним также, что Татьяна Песик знакома многим украинцам, как участница скетчкома «Танька и Володька», славилась своими длинными прямыми волосами, то летом она неожиданно решила сменить имидж и подстриглась.
Напомним, что красавица из «Квартал 95» засветилась с Усиком и взбудоражила сеть: «Заценил…»
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