Известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко поразил внешним видом на тренировке

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Потапа.

После того, как артист женился на молодой красотке-исполнительнице Насте Каменских и сам заметно "помолодел и похорошел". На новом опубликованном фото со спортзала - все это видно все очень хорошо.

Так артист решил показаться в спортзале, он тренируется с одним из звездных украинских тренеров - среди его "подопечных" и сама супруга Потапа Каменских.

Потапа на фото просто "не узнать" - исполнитель настолько, как говорят о юношах "возмужал", в случае с отцом нескольких детей и уже не свовсем молодым артистом - уместнее, наверное, будет сказать "омолодился и похорошел".

Он на фото стоит в спортивной форме и вместе тренером демонстрирует мускулатуру.

Подписчики артиста нахваливают его, пишут, что он настоящий "красавчик" и союз с Каменских "его изменил в лучшую сторону"

Напомним также, один из эфиров Х-Фактора был жарким. Так на этот Настя Каменских раз решила "полюбезничать" со своей не менее известной коллегой Олей Поляковой.

На новых опубликованных Настей Каменских кадрах с так называемых сториз, артистки продемонстрировали милый поцелуй прямо в губы. "Событие" случилось в эфире Х-Фактор накануне.

Обе звезды облачились то ли в латексные, то ли в кожанные алого цвета сценические - яркие и бударажащие соображение - костюмы. Сидя за судейским столиком шоу, они решили на камеру "чмокнуть" друг друга в губы.

Как сообщалось ранее, дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - написала дочь Потапа.

В конце Наталия добавила, что для нее семья - это самое важное в жизни.

"Если вы пишите такое о моей семье - значит вы также относитесь к своим родителям. Очень им сочувствую, что они воспитали такое ДНО", - отметила автор публикации.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье