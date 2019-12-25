Популярная украинская певица Ани Лорак похвасталась новогодним снимком с дочерью

Как сообщает Politeka, на своей странице в Instagram артистка, которая давно живет и работает в России, разместила совместную фотографию с дочерью Софией, где поздравила всех с наступающими праздниками.

Как видно, Ани Лорак поучаствовала в новогодней фотосессии с праздничными локациями. На фото певица сидит на подоконнике в домашней одежде, а ее дочь София в забавной новогодней пижаме и башмачках прилегла на свою звездную маму.

«С наступающим Новым годом!», - поздравила своих поклонников артистка.

Фолловеры не остались равнодушными и закидали певицу ответными поздравлениями, лайками и пожеланиями.

Всего за час снимок Ани Лорак собрал больше 45 тысяч отметок «мне нравится».

«Какие же вы красивые», «Любимые малышки 😻 и вас с наступающим ❤️», «С наступающим!!! Пусть этот год будет успешным 💎и процветающим!!!, «Сказочно красивые», «Будьте счастливы 💥♥️🔥🔥🔥🤩😻♥️💥 с наступающим!!» "Это волшебство", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками:

«Это действительно моя первая за всю творческую жизнь и, будем думать, последняя отмена концерта. Тогда перед вылетом в Санкт-Петербург я почувствовала себя очень плохо. Не очень хотела бы распространяться на эту тему, но у меня были проблемы с почками. Сейчас, слава Богу, все в норме», - заявляла Ани Лорак.

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