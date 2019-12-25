Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко поразила выбором наряда для выступления

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Даже сейчас смотрю анонс и все сжимается внутри. Не могу собрать слова в предложение», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах показан анонс программы с участием Кумейко. При этом там есть вставка, где девушка выступает с Дашей Астафьевой в чрезвычайно откровенных нарядах.

Уточним, что в самой программе будет подниматься целый ряд вопросов о личной жизни Кумейко, а также ее тяжелом детстве.

Ранее известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото без одежды

Анастасия на снимке оказалась совсем без одежды. Она прикрыла руками грудь, а ладошки приложила к голове. Видно, что у Кумейко влажное тело. Глаза прикрыты волосами. Образ дополнен розой во рту.

"Анастасии, Насти, Настеньки. Сегодня наш день. День Ангела! Всех Анастасий я поздравляю, а всем остальным напоминаю, что нужно нас поздравить и передать другим, чтобы поздравляли нас. Котики, ну вы поняли", - написала девушка под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"С праздником", "Горячая", "Моя графиня Анастасия", "Сегодня день Анны".

До этого мы рассказывали, что Настя в этот раз показалась в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.

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