Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила всех своими гастрономическими предпочтениями

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин снялись в новом выпуске программы "А поговорить". Съемочная группа побывала в загородном доме звездной пары.

Среди прочего в интервью поучаствовали дети Максима и Аллы Борисовны – близнецы Гарри и Лиза, которые рассказали, что им больше всего нравится из еды.

Оказалась, что дочь Галкина и Пугачевой больше всего любит красную икру – довольно изысканное блюдо. Причем она потребляет ее вприкуску с гречневой кашей.

В отличие от разбалованной гастрономическими изысками сестры сын Галкина и Пугачевой отдал предпочтение в пользу куриного шашлыка и картошки. Гарри настолько любит это сочетание, что готов есть это даже на завтрак.

Сама же Примадонна призналась, что еще в детстве лакомилась сосисками и ела хлеб с маслом, без всяких излишеств. Супруг Аллы Борисовны Максим Галкин вспомнил, что в детстве любил мамины эклеры.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обиделся на негативный комментарий под фото, который ему оставил один из фолловеров в соцсети. Галкин, видите ли, "принц", а кто-то посмел дизлайкнуть. В своем микроблоге в Инстаграм комик поделился снимком, на котором предстал в костюме и белой рубашке на фоне роскошного интерьера, под стать дворцам. Кадр так и пышет богатством и успехом.

"Вчера вернулся домой, весь такой при параде, сфотался, но поздновато было выставлять, а вот сегодня запилил. А то скажете, что я только в трениках фотаюсь, а вот поди ж ты - прынц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - подписал фото Галкин.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

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Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине