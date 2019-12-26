Католики, среди которых британская королевская семья, отпраздновали Рождество

Традиционно члены королевской семьи праздновали Рождество во дворце Сандрингем в графстве Норфолк. Первым делом они посетили утреннюю праздничную службу в церкви Святой Марии Магдалины.

В этом году дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма , Джордж и Шарлотта, впервые были на взрослом рождественском выходе. Поэтому все внимание притянули именно они.

На службе также присутствовал принц Чарльз и сама королева Елизавета, которая приехала на автомобиле Bentley вместе с женой Чарльза — герцогиней Корнуольской, Камиллой.

Муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, два года подряд не присоединился к семейству и остался в Сандрингемском дворце. Известно, что он только недавно выписался из больницы.

Также на мероприятии не было принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Оба вместе с сыном уехали встречать Рождество в Канаду с матерью Меган.

Напомним, глядя на то, что Меган и Гарри нет, Кейт Миддлтон решила воспользоваться их отсуствием и укрепить свои позиции.

Герцогиня Кембриджская планирует еще сильнее сблизиться с королевой. Такое мнение высказала королевский эксперт Камилла Томини.

Кроме того, Миддлтон планировала привлекать внимание с помощью детей и выдвинуть их вперед, что у нее удалось.

Ранее сообщалось, в Твиттере на странице благотворительной организации Тhe Queen's Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой являются герцоги Сассекские, появилась праздничная открытка четы.

Фото моментально разнесли по сети - и не удивительно, ведь на главном месте в кадре - маленький сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Так, малыш подполз к объективу на четвереньках и мило закусил губу.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон воспитывают троих детей.

Пара проводит почти все свободное время со своими чадами. Эксперт Патти Вуд изучил язык тела герцогини Кембриджской.

По его словам, по движениям Миддлтон заметно - дети для нее в приоритете. Заботливая мать переживает за своих ребятишек, и часто к ним наклоняется.

Напомним, Маркл и Мидлтон оказались "близняшками".

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