Актер Брэд Питт после разрыва отношений с Анджелиной Джоли, пытается наладить отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон

Экс-пара сейчас делает все, чтобы забыть старые обиды и восстановить отношения. Папарацци все чаще стали замечать Энистон и Питта вместе. Оба появляются вместе на разных мероприятиях.

По неофициальной информации, много лет прошло после тяжелого развода супругов, и сейчас они решили ''похоронить'' свое общее прошлое. Дженн и Брэд не хотят пытаться анализировать, что именно пошло не так, пишет Us Weekly.

Аноним зарубежного издания сообщил, что актер долго извинялся перед Энистон, желая загладить свою вину.

Только недавно Брэд понял, какую боль принес Дженнифер, ведь тогда он думал только о себе и Анджелине Джоли.

Поговоривают, что Энистон простила бывшего супруга, а Питту пришлось завоевать ее доверие.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись еще в 2016 году. Одной из причин считают пьянство артиста и последующий конфликт в самолете между ним и приемным сыном Мэддоксом. Якобы актер поднял руку на ребенка. Это стало последней каплей и Джоли подала на развод.

Также ходили слухи отом, что Брэд был не согласен с с правилами Энджи в воспитании детей.

Тем не менее поклонники до сих пор надеются на перемирие звезд. Так, на днях в СМИ появилась информация, что хоть оба не собираются возобновлять отношения, но все-таки им удалось наладить контакт.

Ранее сообщалось, что дочь голливудских Джоли и Брэда Питта, Шайло, вместе с матерью и темнокожей сестрой, Захарой, прогулялась по Лос-Анджелесу. Троица ходила по магазинам, и после покупок выглядела очень довольной.

Снимки семьи разлетелись по сети. По мнению комментаторов, ноги Шайло идеальны для модельного бизнеса, а внешние данные чудесны, и благодаря ним она покорит олимп.

Ранее сообщалось, что Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.

Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами.

Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.