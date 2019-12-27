Актер Брэд Питт после разрыва отношений с Анджелиной Джоли, пытается наладить отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон
Экс-пара сейчас делает все, чтобы забыть старые обиды и восстановить отношения. Папарацци все чаще стали замечать Энистон и Питта вместе. Оба появляются вместе на разных мероприятиях.
По неофициальной информации, много лет прошло после тяжелого развода супругов, и сейчас они решили ''похоронить'' свое общее прошлое. Дженн и Брэд не хотят пытаться анализировать, что именно пошло не так, пишет Us Weekly.
Аноним зарубежного издания сообщил, что актер долго извинялся перед Энистон, желая загладить свою вину.
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Только недавно Брэд понял, какую боль принес Дженнифер, ведь тогда он думал только о себе и Анджелине Джоли.
Поговоривают, что Энистон простила бывшего супруга, а Питту пришлось завоевать ее доверие.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись еще в 2016 году. Одной из причин считают пьянство артиста и последующий конфликт в самолете между ним и приемным сыном Мэддоксом. Якобы актер поднял руку на ребенка. Это стало последней каплей и Джоли подала на развод.
Также ходили слухи отом, что Брэд был не согласен с с правилами Энджи в воспитании детей.
Тем не менее поклонники до сих пор надеются на перемирие звезд. Так, на днях в СМИ появилась информация, что хоть оба не собираются возобновлять отношения, но все-таки им удалось наладить контакт.
Ранее сообщалось, что дочь голливудских Джоли и Брэда Питта, Шайло, вместе с матерью и темнокожей сестрой, Захарой, прогулялась по Лос-Анджелесу. Троица ходила по магазинам, и после покупок выглядела очень довольной.
Снимки семьи разлетелись по сети. По мнению комментаторов, ноги Шайло идеальны для модельного бизнеса, а внешние данные чудесны, и благодаря ним она покорит олимп.
Ранее сообщалось, что Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.
Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами.
Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру
Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".
Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".
Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.