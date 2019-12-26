Тина Кароль показалась на сцене в привлекающем внимание виде
Артистка выступила на премьерном концерте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram.
Так на новом опубликованном видео, артистка выходит на сцену в шелковом светлом платье, алая помада, классическая укладка «волна» и лучезарная улыбка – Тина Кароль, как говорится, во всеоружии.
Тина Кароль спела свой хит "Иди на жизнь" на Вечере премьер с Катей Осадчей. По кадрам из зрительского зала видно, что публика просто в восторге от увиденного – мужчины – особенно. Последние не уставали аплодировать и овивать певицу восторженными взглядами.
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Под опубликованным в сети видео также масса комплиментов для Кароль, но уже от поклонников виртуальных:
«Отлично»
«Очень женственная и песня нравится»
«Хорошая песня»
«Фигурка, что надо»
Ранее, Кароль выступила с тематической постановкой вместе с известным отечественным артистом.
Так партнером Тины по сцене на сей раз стал известный исполнитель из DZIDZIO. «Парочка» носилась по сцене, держась за руки и при этом всячески развлекая детей:
«Сладкое Рождество: Тина Кароль на «Різдвяна історія з Тіною Кароль» также изумила веселым костюмом большого имбирного пряника…», - подписана подборка фото.
На снимках Тина Кароль в образе мультяшного героя и излюбленной сладости многих детей выглядела прекрасно. Мешковатый и смешной наряд ничуть не «затмил» красоту артистки – напротив – придал ее творческой персоне еще большего шарма.
Михаил Хома также был в образе пряника, позднее, артист предстал перед детишками в пижаме или чем-то подобном. По слухам, публика на ура восприняла выступление и артисты остались довольны своей работой на сцене.
Напомним также, новогодняя премьера «Ніч суперхітів» «вместила» 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса. Выступят MONATIK, DZIDZIO, MARUV, TAYANNA и другие – комики, танцоры, певцы и певицы. Среди них такие известнейшие имена, как Тина Кароль, Джамала, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, «Время и Стекло», Настя Каменских, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар.
Так Тина Кароль – как всегда – выбрала классику. Красное корсетное платье и укладка «волной» очень идут певице, эдакая миссис Клаус. Рядом, в той же классике, но несколько более ретро, показалась певица Юлия Санина – ее платье полностью усыпано белыми перьями. Джамала подхватила тренд «с пернатыми» акцентами и предстала перед публикой в белом совершенно порясающем наряде.
Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом
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