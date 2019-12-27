Певица Анастасия Кумейко, которая ранее состояла в группе «Nikita», рассказала о своих отношениях с Дашей Астафьевой

Об это она сообщила в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина», пишет Politeka

Певица призналась, что очень расстраивалась, когда читала критику о себе. По ее словам, в музыкальном проекте ее в первую очередь ненавидели фанаты этой группы. Ей писали, что у нее короткие ноги, узко посаженные глаза, толстые бедра. Однако в сложные моменты поддержала другая участница коллектива - Даша Астафьева.

«Она поддерживала меня в этих моментах. Отвлекала меня от этого. Она говорила: «Нана, идем на репетицию, на вокал, на занятия». Она все время была рядом, мы были не разлей вода. Сейчас мы общаемся от случая к случаю. Именно, если мы где-то пересекаемся», - рассказала Нана.певица.

Кроме того, еще одной поддержкой была ее бабушка.

-«Бабушке все очень нравилось. Она меня всегда поддерживает. Она с первой обложки журнала Плейбой всегда говорит: «Правильно, красивая девочка, все должны тебя видеть, молодец, только вперед». Говорит - главное, чтобы это была красивая, дорогая эротика, а не пошлость», вспоминает Кумейко.

По словам Наны, критика не заставила Нану обратиться к услугам пластических хирургов, а своим телом и упругими ягодицами она обязана природе и силе воли.

«Я их качала, наверное, лет с 20-ти, специально. Потому что мне всегда нравилось, когда девушка идет, а попа идет отдельно», - говорит артистка.

Но некоторые недостатки певица в себе видела и обратилась за советом к пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

«Эд, мне нужна помощь, мне уже не нравится состояние моей груди, она немножко устала, давай с этим что-то делать», - делится звезда и добавляет, что специалист отговорил ее от операции - Я понимаю, что если бы это был какой-нибудь другой врач, то я бы сейчас сидела наверняка уже вот с такими дыньками», - призналась она.

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