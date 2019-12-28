Известная украинская телеведущая Катя Осадчая порадовала поклонников новым фото в новогоднем стиле

Модель предстала в бирюзовом платье с большим вырезом на спине, пишет Рoliteka.net. Вид сзади впечатляет - наряд был красиво украшен, что невозможно не заметить. Завершали образ телеведущей массивные серьги и красная шляпка с перышком. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.

Рядом с Осадчей находится елка и подарки.

"Мы знаем, что положить под елку 🌲, чтобы ваши друзья и родные были счастливыми 😊🎁", - написала Катя.

Примерно за 15 минут пост Кати собрал более 1000 лайков и несколько комментариев.

Напомним, телеведущий, Юрий Горбунов, опубликовал фото с женой Катей Осадчей.

Пара позировала у памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Супруги улыбаются на фото, стоя в теплой одежде и шапках.

"Дюку не привыкать, что к нему спинами стоят", - написал Горбунов.

За два часа пост звезд собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые подписчики отметили, что супруги очень походят внешне, а другие - покритиковали Катерину за внешний вид.

Ранее мы писали, что недавно Осадчая появилась в компании таких украинских звезд, как: Ольги Сумской и ее дочери, Анны, телеведущих Людмилы Барбир и Нели Шовкопляс, а также с примой-балериной Екатериной Кухар, психологом Натальей Холоденко и фигуристкой Анной Ризатдиновой.

Все красотки, кроме Кухар, позировали в платьях с цветочным орнаментом.

"Народная артистка Ольга Сумская дебютировала в роли дизайнера! Первую коллекцию представляли сами звезды - вскоре сюжет в «Светской жизни»!", - написала Осадчая.

Ранее сообщалось, что 20 декабря, у фракции "Слуга народа" произошел масштабный новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Для политиков пела сама Тина Кароль и Jerry Heil, а ведущей была Катя Осадчая.

Празднование обошлось депутатам в сумму с шестью нулями.

Напомним также, что осенью Юрий Горбунов поделился трогательными снимками со своей женой Екатериной Осадчей из Парижа.

На одном из фото пара позировала на балконе, с которого открывался просто чудесный вид на город.

Напомним, Горбунов сделал неожиданное признание Осадчей.

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала о своей третьей беременности: «Хочется сказки».

Как сообщала Politeka, Осадчая вся в цветах показала фото без макияжа.