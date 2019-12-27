Российская певица Наташа Королева любит эпатировать публику различными выходками

Как сообщает Рoliteka.net, российская исполнительница украинского происхождения Наташа Королева является активным пользователем сети Instagram.

Там она частенько радует поклонников новыми снимками и видео из своей повседневно жизни и концертной деятельности.

На этот раз певица на фоне новогодних локаций поздравила своих поклонников с наступающим Новым годом, а также похвасталась интересной прической. Волосы артистка решила заплести в длинную косу.

"Новогоднее настроение не покинет долго нас, до старого Нового года уж точно!!!", - подписала снимок знаменитость.

Фанаты пришли в восторг и забросали свою любимицу восторженными комплиментами, лайками, а также ответными пожеланиями. Они отметили, что не смотря на свои годы, Наталья выглядит просто прекрасно.

«Прекрасно выглядите! В принципе как всегда. С наступающим вас)))», «Красоточка! 💖💖💖 С наступающим! 🎄🎄🎄» «Такая красивая», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Королева удивила выходкой, когда взяла в рот толстый канат, позируя перед объективами. Она поделилась кадрами в соцсети. Вместе с подругами артистка перетягивала красный канатик, но в какой-то момент что-то пошло не так, и Наташа без зазрения совести засунула его в рот. Конечно, забавно вышло, но опять же не все поклонники по достоинству оценили ее вульгарный поступок.

"Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее, а в этом возрасте все уже неприлично выдергиваться...", «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - писали в комментариях.

Также мы писали, Наташа Королева, одев откровенное короткое платье без стыда танцевала перед своим бывшим мужем - Игорем Николаевым.

При чем звезда российской поп-сцены без лишних зазрений совести выложила гарячие кадры данного действа прямо у себя в Instagram сторис.

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