Певица украинского происхождения Наташа Королева решила показать подросшего сына и нарвалась на критику

Как сообщает Politeka, кадры женщина опубликовала в Instagram.

«Снимаем !!!!! Мой сын Архип решил сделать кавер и видео на песню «Неземная», а я решила протестировать айфон 11 Pro Max, настолько ли его трёхглазая Камера хороша в деле , вообщем все совпало !!! Музыка Макса Барских ,отличного автора с хорошим вкусом ,чувством времени и стиля , умеющего создавать тренды, моя любовь что нибудь снять и смонтировать и увлечение сына вокальным жанром ! Результат нашего общего творения на странице», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети обратили внимание на немного другую сторону ситуации, о чем говорят комментарии.

«Пора Архипу долг родине отдать !!! Как все нормальные парни . В АРМИЮ», «Ну зачем льстят все, ну нет таланта ни у папы ни у сына, нууууу неееет , зачем тянуть ???????? Ну если мама будет спонсировать, то нет слов», «А где Архип работает или учиться ?», «Мамочкин,,, звёздный мальчик», «черти что», «С каких это пор он увлекся вокалом?ни слуха ни голоса ни вида!!!!!!мамаша пхает в шоу биз?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, экс-возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа, рассказала об их отношениях и причинах расставания.

Мария Слугина отметила, что с Архипом они разошлись по обоюдному согласию, без ссор и скандалов. Девушка призналась, что ей не нравится, когда ее имя связывают исключительно с сыном Наташи Королевой.

"Во-первых, хотелось бы отметить, что этот роман — не достижение моей жизни, а взаимные чувства, которые произошли у нас с Архипом. Хотелось бы дать всем понять, что никому не нравится, когда пытаются "ковыряться" в их личной жизни. Мы расстались, потому что приняли такое решение. Я с большим уважением отношусь к нему и его семье. Это был период моей и его жизни, и он просто закончился. Мы друг другу благодарны за это время", — подчеркнула девушка.

Парень с девушкой больше не поддерживают общения, поскольку, по словам Марии, ей необходимо время, чтобы принять ситуацию и суметь простить друг другу прошлые обиды. Она уверена, что людям, которые в прошлом подверглись романтических чувств, очень сложно в дальнейшем оставаться друзьями. Однако девушка не исключает, что в будущем они смогут общаться по-дружески.

Напомним, Сын Королевой засветился на недетской попойке, звезда не сдержалась: "Угомонитесь!".

Как сообщала Politeka, cын скандальной Королевой ошеломил проукраинским поступком на видео: «Жить будет не в России».

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