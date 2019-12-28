Украинский певец Макс Барских признался, где будет праздновать Новый год

Артист опубликовал в своем Инстаграм фото, на котором показал торс, пишет Рoliteka.net

Знаменитость, по всей видимости, распахнул бежевую рубашку. На теле артиста видна татуировка в виде крыльев и необычное крупное украшение. Звезда улыбается, глядя вдаль. 

В публикации Макс рассказал, что встретит Новый год за границей. 

"5 дней до главной ночи в году! 💥 Вы уже определились с тем, как и с кем проведете ее? Я как всегда буду встречать Новый год на сцене. Но это будет в Майами, так что снега мне не видать 😎", - написал певец.

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За час пост артиста собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Макс❤️ красота ты неземная!!!!❤️ просто ....ангел❤️👏ты просто светишься❤️❤️", "Блииин это же круто , НГ в Майами 🤩🤩🤩🤩 !! А на счет снега , нам по ходу в Одессе тоже не видать 😂😂", "Крассавчик😘😘😘", "Я не определилась, но очень бы хотела со своим любимым. У нас реально зима -40' амурская область", "Ахахахах, как будто нам тут снег видать 😂 Ты хоть в Майами, а мы в болоте 🤪 🐖", "Счастливо Нового года тебе!", "В этом году в одиночестве с елкой и котом🤗", "Только с семьёй!❤️", "Вы очень красивый 😊", - написали пользователи сети. 

Напомним, летом Макса Барских заметили в США  в компании Лики Осиповой, продюсера шоу «Мисс Русскоговорящий Лос-Анджелес». 

Оба отдыхали в ночном клубе в Беверли-Хиллз.

Известно, Барских и Осипова познакомились в прошлом году во время финала шоу Miss Russian United States в Нью-Йорке. Певец стал главной звездой мероприятия.

Макс с Ликой не отходили друг от друга. Оба обнимались и смеялись. 

Ранее сообщалось, что также летом Макс Барских собрался уйти из шоу-бизнеса и «поставить крест» на своей музыкальной карьере. Такое скандальное заявление просто потрясло его фанатов.

На то, чтобы поступить столь кардинально, у певца оказалась весьма уважительная причина - он хочет уделить себе время.

«Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям", - рассказал артист. 

Напомним, что Макс Барских стал музыкантом года в РФ.

Как сообщала Politeka, Макс Барских потряс скандальным заявлением: «Я посвящаю себя…»

Также Politeka писала, что Макса Барских застукали с роскошной красавицей-блондинкой: интимные фото слили в сеть