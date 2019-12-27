Известная украинская исполнительница Светлана Лобода решила сверкнуть сочными формами в облегающем наряде

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Лобода позирует «во всей боеготовности» - идеальной прической и макияжем. При этом аппетитные формы певица решила обтянуть облегающим нарядом.

Однако украинцы не смогли высказаться о внешности Лободы. Кадрами она поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Светлана приняла участие в знаменитом шоу в РФ, удивив откровенностью и честностью своего интервью.

Так, Лобода предстала, в общем и целом, в достаточно скромном наряде – белых стильных штанах, кофте без глубокого декольте, что редкость в луках артистки. При всем при этом, верх наряда Светланы Лободы немного просвечивал – через белый свитер виднелся, вероятно, черный бюстгальтер.

Стоит также отметить, что артистка немного сменила имидж – остригла небольшую челку и укоротила волосы под каре. На программе также присутствовал Филипп Киркоров, Артур Пирожков и другие звезды российской эстрады.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.