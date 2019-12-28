53-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась детскими фото, вспомнив как в былые времена отмечала Новый год

Как передает Politeka.net, артистка выложила снимки в своем микроблоге в Инстаграм. На черно-белых кадрах Ольга с короткой стрижкой позировала в белом коротеньком платье с пышной юбкой и белым большим бантом на голове. На одном из кадров рядом с ней ее старшая сестра Наталья.

Актриса рассказала о детстве, проведенном в Запорожье, где она прожила с семьей 15 лет. По словам Сумской, на новогодних детсадовских утренниках ей часто выпадала роль - лисички. А ее отец даже иногда играл Деда Мороза.

"Любимые фото с детства вместе с сестрой Натальей ❤️❤️! Запорожье, 70е роки..🎄Костюм снежинки шили в театре им.Щорса (теперь В.Магара) ❄️! Сохранила до сих пор этот удивительный костюм из натурального тюля и батиста🧚🏻! Частенько играла лисичку в саду, а деда Мороза иногда играл даже мой папа! Вот было счастье! Друзья, вы помните свои новогодние утренники в садах? 👸🏼🐶🤩❄️🦊🐹🐰🐯🦁🐥🎄!", - подписала снимки актриса.

Комментирующие сразу же кинулись оставлять восторженные комментарии, восхищаясь "маленькой Роксоланой":

"Дві красуні дві зірочки.....❤️"

"Пані Олю я була малою запитувала свою покійну бабусю -Ну якщо Ольга Сумська значить вона із Сум? 😂😂😂"

"Захоплююсь вами❤️"

"Прекрасні фото,сповнені дитячою щирістю,теплом і такими безцінними спогадами."

"Чорно- біле,але з кольоровими спогадами."

"Прически у всех одни похожие были. А почему обе тут грустные?"

Ранее мы сообщали, Сумская показала в соцсети фото 22-летней давности. Пользователи сравнили ее нынешнюю с "той Ольгой" и насторожились, заподозрив актрису в чрезмерной пластике.

" Дуже гарна! Красуня!!! Олечко, досить пластики сьогодні!", " Пам'ятаю Вас в цій програмі) Тоді здавалося, що Ваші анонси цікавіші, ніж деякі фільми)"," Просто, как Мадонна, такая нежная", "И усики тогда женщины не удаляли", - писали под постом актрисы.

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