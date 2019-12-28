Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори артистка показала новый стильный образ. Её длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж. Артистка решила примерить на себя новій концертній образ - полупрозрачное платье нежно-бирюзового оттенка.

В Инстаграм певица также представила фото после концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. На что коллега по группе Виктория Смеюха ответила, что она тоже без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, демонстрируя усталось после работы.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Слава Каминская из "НеАнгелов" огорошила признанием о преследовании. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись фото преследователя. По словам Славы, заявление в полицию на неадекватного мужчину она написала еще летом.

"Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует? Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!", - соощила Каминская.

По ее словам, преследователь ездит за ней на концерты, достает в соцсетях, пишет письма на домашний адрес, а на днях и вовсе заявился практически домой. Слава добавила, что мужчина страдает шизофренией и неоднократно лечился в специализированном учреждении.

Также артистка рассказала, о чем мужчина писал ей в письмах: "Я разорву тебя, как обезьяна газету", "Я убью свою мать. Ты делаешь из меня зверя".

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