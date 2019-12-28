Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм Светлана показала серию кадров с необычным видом. Дело в том, что артистка продемонстрировала видео, на котором засветила свой животик со странными приборами на нем. По словам певицы, «сейчас это все поможет увидеть, что у нее внутри».

После Лобода посмеялась и отметила, что на самом деле это рация и все провода пришлось крепить именно так.

Также знаменитая артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Светлана приняла участие в знаменитом шоу в РФ, удивив откровенностью и честностью своего интервью.

Так, Лобода предстала, в общем и целом, в достаточно скромном наряде – белых стильных штанах, кофте без глубокого декольте, что редкость в луках артистки. При всем при этом, верх наряда Светланы Лободы немного просвечивал – через белый свитер виднелся, вероятно, черный бюстгальтер.

До этого красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала без одежды, сверкнув идеальными формами. Так, на певице черный сдельный купальник.

Светлана приняла пикантную позу для удачного кадра: она выгнула спинку, соблазнительно выпятив свою "пятую точку", одну руку подняла вверх, дотронувшись до колонны, а другой смущенно прикрыла глаза.

Комментирующие пришли в неописуемый восторг от горячего кадра, засыпав певицу восторженными откликами.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.