Известная украинская певица Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину с концертами

Она заявила, что зарубежные артисты и близко не выступают так, как это делают украинские.

В частности, Полякова абсолютно согласна с тем, что некоторых артистов не пропускают через границу после выступлений в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"Тех, кто зашкварились, так им и надо! Представь себе: взять и запустить сюда Пореченкова. Он сначала стрелял в людей наших, а потом его пустить сюда! Я скажу так: я, как артистка, считаю, что они тут не нужны", – сказала Полякова.

По ее мнению, если сравнить две картинки, украинские звезды и российские, то вторые сильно проигрывают.

"Если взять картинку того, что делаем мы, и вот эту вот картинку с этим нищебродским экраном и артистом посередине. И билеты космических денег! Пусть люди сходят, посмотрят и сравнят, и может быть, наконец, поймут, что здесь, в условиях жесткой конкуренции, мы выживаем и что-то делаем. Они сюда приезжают исключительно рубить бабло. Зачем они тут нужны?!" – резюмировала Полякова.

К слову, Оля Полякова неожиданно призналась, что муж ей угрожает разводом.

Украинская поп-певица Оля Полякова старается не посвящать поклонников в детали личной жизни с супругом Вадимом. Однако иногда певица все-таки делает исключения. Так, в недавнем интервью певица созналась, что они с мужем порой очень бурно выясняют отношения, из-за чего он угрожает ей своим уходом.

«Часто мы воспринимаем разводы или расставания как нечто ужасное. У меня с мужем, конечно, тоже бывают разногласия. Мы можем орать друг на друга, заявляя, что разведемся. Но пока что это только крики. До сих пор еще ни разу не дошли до раздела имущества. Потому что, как только заходит разговор на эту тему, он мне говорит, что оставит мне все и уйдет. И я сразу думаю: «Ну как же можно развестись с таким идеальным человеком?» Как говорится в известном мультфильме: «Такая корова нужна самому», — рассказала Полякова.

Также она заявила, что уже разговаривала об своем разводе со своей старшей дочерью Машей.

«Спросила ее: «Если мы с папой разведемся, как ты к этому отнесешься?» И она ответила: «Ты знаешь, я тебя пойму. Потому что все должны быть счастливы. И если ты больше не чувствуешь себя счастливой, то…» Потом она, конечно, добавила: «Но я не думаю, что вы с папой несчастливы». Мои дети чувствуют все!», – заключила знаменитость.

Напомним, Полякова без макияжа устроила украинцам настоящий праздник.

Как сообщала Politeka, Полякова потрясла прелестями перед Потапом, горячие кадры.

Также Politeka писала, что у эпатажной Поляковой "выросли" глаза в неожиданных местах.