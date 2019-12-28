Звезда российской эстрады украинского происхождения Наташа Королева считает, что причиной запрета на въезд в Украину стало ее творчество

По ее мнению, в СБУ решили, что песня «Маленькая страна» якобы может «призывать» к экстремизму.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать» - сообщила Королева.

Однако в Службе безопасности Украины уже не один раз давали комментарии по поводу деятельности певицы и запретом въезда для нее. В частности, запрет на въезд Королевой из-за крайне неоднозначных заявлений.

К слову, певица неоднократно заявляла – в частности, в сентябре 2014 года, когда сообщила, что «никогда не была гражданкой Украины».

В 2016 году Королева заявила, что если была бы «на 10 лет моложе», то хотела бы представлять РФ на конкурсе.

Кроме того, певице припоминают и съемки в фильме, которые проходили в Крыму.

Недавно мы писали, что Наташа Королева дала интервью украинскому телеканалу. Дело в том, что в 2016 году ей закрыли въезд на территорию Украины на пять лет.

В интервью она поведала, что очень скучает по родной земле и ей очень хочется ее посетить.

Разговор проводился на ее Подмосковной даче. Любопытно, что весь забор дачи был изрисован подсолнухами на фоне голубого неба. На заборе также была надпись "К соседям с любовью".

"Так я хотя бы немного воссоздаю частичку родины" - сказала певица. Особенно трогательным был рассказ о ее 94-летней бабушке.

Бабушка записала видео с вопросом - почему ее внучке запретили въезд. Через неделю после этого она умерла. Наташе разрешили въехать на три дня в Украину, чтобы с ней попрощаться.



Наташа Королева очень надеется, что с новым президентом и новой властью все изменятся - все сфабрикованные дела против артистов будут пересмотрены и въезд в Украину будет свободным. Потому что, певица считает не правильным отрывать человека от его родных краев.

"Это место силы, место энергетики. Там душа отдыхает и поет" - жить без всего этого очень сложно. "Никогда бы не подумала, что меня когда-нибудь коснется эта участь. Закрывают въезд без каких-либо веских причин. Так не должно быть" - поведала Королева.

Напомним, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась.

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