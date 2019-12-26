У Наташи еще есть порох в пороховницах

Известная российская певица Наташа Королева исполнила горячий танец перед неожиданным зрителем

Наташа Королева, одев откровенное короткое платье без стыда танцевала перед своим бывшим мужем - Игорем Николаевым, об этом сообщает Politeka.net.

При чем звезда российской поп-сцены без лишних зазрений совести выложила гарячие кадры данного действа прямо у себя в Instagram сторис.

Куда только смотрит нынешний муж Наташи Тарзан?

Предлагаем Вам самим взглянуть на эти пикантные кадры:

Впрочем, ничего удивительного в том, что на выступлении Наташи Королевой мелькнул портрет ее бывшего мужа нет, ведь Игорь Николаев - автор многих ранних хитов певицы.

Ранее мы сообщали, Королева удивила выходкой, когда взяла в рот толстый канат, позируя перед объективами. Она поделилась кадрами в соцсети. Вместе с подругами артистка перетягивала красный канатик, но в какой-то момент что-то пошло не так, и Наташа без зазрения совести засунула его в рот. Конечно, забавно вышло, но опять же не все поклонники по достоинству оценили ее вульгарный поступок.

"Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее, а в этом возрасте все уже неприлично выдергиваться...", «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - писали в комментариях.

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