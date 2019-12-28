Недавно стало известно, что дочь погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы), Мария-Барбара, вышла замуж

Девушка поделилась радостной новостью в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. А всего несколько дней назад Мария поделилась снимками со своего девичника.

Девушка решила выбрать для "гулянки" белое короткое платье, ее голову украсила фата. Подружки выбрали красные наряды. Девушки фотографировались в белой комнате, украшенной по случаю праздника.

На одном из снимков Мария-Барбара позировала на серой кровати. Девушка улыбалась и смотрела в потолок.

"Красивые девочки", "Андреевна, будь счастливой", "Бася, желаю Вам настоящего семейного счастья !!!!!💞", "такое бывает раз в жизни", "Счастья вам", - написали пользователи сети.

Напомним, единственная дочь Кузьмы Скрябина, Мария-Барбара, вышла замуж 20 декабря, свадьбу сыграли в ресторане под Киевом.

Избранником 22-летней девушки стал молодой человек по имени Виктор Тур, который учится вместе с ней в медицинском университете имени А. А. Богомольца

Скорее всего, пара познакомилась во время учебы. Мария-Барбара заканчивает вуз и готовится стать дерматологом.

Отцом жениха, вероятно, является Анатолий Тур - глава сельсовета села Иванков Киевской области. Согласно его декларации, у семьи есть квартира в 70 м кв. в Борисполе, дом в Иванкове с таким же метражом и 8 земельных участков под Киевом. Кроме того, в декларации записаны 10 тысяч долларов на него и 5 тысяч долларов на его жену Екатерину.

Напомним также, что в сети показали фото певца Кузьмы Скрябина с дочерью.

С мамой Марии-Барбары Кузьма прожил более 20 лет. Свою единственную дочь он любил называть Басей.

Сейчас родители певца полностью посвятили свое свободное время внучке. Мария-Барбара учится на медика в столичном вузе и имеет значительные успехи в овладении профессии.

Ранее мы писали, что известный продюсер из Украины рассказал о «пророчестве» погибшего исполнителя Кузьмы Скрябина.

Бардаш уверен, что Скрябин был «величайшим человеком», который бы не допустил войны на Донбассе.

"Это был единственный человек, которого уважали на Востоке страны, и на Западе», - подчеркнул он.

Напомним, Притула рассказал, как на самом деле погиб Кузьма Скрябин и назвал имя виновного.

Как сообщала Politeka, фотографии дочери Кузьмы Скрябина пробирают до глубины души.

Также Politeka писала, что в Украине есть девушка с татуировкой Скрябина: фанатка ночует на месте гибели музыканта.