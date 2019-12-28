Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала новые фото с отдыха

Украинская знаменитость полетела отдыхать в канун Нового года в ОАЭ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Так на новых опубликованных фото Ольга Фреймут резвится со своими детьми, в частности - показала младшего сына и супруга, но, правда, со спины.

На отдыхе малыш поиграл в снежки, но, естественно, из снега искусственного, а со старшей дочерью Златой Ольга каталась на мега-популярных американских горках.

Поклонники отметили, что Ольга выглядит счастливой, но исхудавшей, и ей не мешало бы немного поправиться, а то, цитируем, "аж кости торчат". Также, судя, по опубликованным фото, фаны звезды решили, что отель, в котором она остановилась вместе со всей своей семьей и няней - не из "дешевых", кто-то даже пошутил на тему, мол, да уж, тараканы здесь точно не бегают.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Фреймут проинспектировала дорогой столичный ресторан.

Результатами она поделилась с подписчиками в Instagram.

По ее словам, ужин в этом заведении «требует не только финансовой, но и моральной закалки, поскольку здесь действует невидимый фильтр гостей".

Звездная гостья обратила внимание на интерьер ресторана.

«Просторный зал разделен длинной витриной с морепродуктами, я подумала, что было бы хорошо водить сюда школьников на экскурсии», - рассказала она.

Напомним, Фреймут угодила в громкий скандал из-за «косячка» в эфире на ТВ: «Это шлак и дно».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов.

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.