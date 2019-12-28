Согласитесь, не каждая женщина в 70 лет согласится на столь смелый наряд!

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева засветила оголенные ножки в коротком платье

Соответствующий снимок появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм , пишет Рoliteka.net

Не смотря на свой возраст несколько лет подряд Пугачева радует поклонников стильными нарядами, выбирая для выходов в свет молодежные образы с короткими юбками или шортами.

Этот раз не стал исключнением.

На новом фото Алла Борисовна позирует в кресле в красном коротком платье, выставив на всеобщее обозрение свои стройные ноги. Артистка в черной шляпке и темных очках игриво улыбается. А свой образ она дополнила черным кардиганом.

Согласитесь, не каждая женщина в 70 лет согласится на столь смелый наряд!

«Всеми любимая Алла 😍❤️», - говорится в подписи к фото.

Недавно на фан-страничке Лизы Галкиной в Инстаграм опубликовали архивное фото Пугачевой с Лизой и Гарри. На снимке Алла держит еще совсем маленьких малышей и широко улыбается.

"Счастливая мамочка ! Какие славные ангелочки!", "Пупсики", "Какая счастливая женщина и мать!", "Дети чудные и Алла помоложе!", "Какие хорошенькие,лапочки", "Славные такие!", "Алла здесь очень красивая!", "Солнышки, вот ради чего стоит жить!!!! Здоровья Вам!!!!", "Вы просто чудо! Спасибо, что выкладываете фотографии, и доста🌷🌷🌷👏👏👏♥️♥️", "Чудесное семейство! Дай им Господь всего самого наилучшего, впрочем как и всем, деткам на свете!", "Гарик был беленький, сейчас волосы потемнели", "А папа у детей какой замечательный !!!", "Здорово !! Какие замечательные !!!!", "А.Б.помоложе здесь,очень идёт цветочный пиджак.Малыши хороши!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.