Актриса студии "Квартал 95" Марта Адамчук напомнила подписчикам Инстаграм о важном событии

Звезда опубликовала фото в соблазнительном образе, пишет Рoliteka.net. Марта предстала в красивом, облегающем платье, которое подчеркнуло ее изгибы. Девушка немного отогнулась, чтобы продемонстрировать бедро. Платье на тонких бретельках идеально подошло звезде.

Образ завершали маникюр, красивая укладка и едва заметные серьги. Марта выглядела великолепно, и, несмотря на то, что фото опубликовано в черно-белых тонах, заметна ее яркая внешность.

В посте Адамчук напомнила о премьере новго выпуска "Женского Квартала", который состоится вечером и пригласила всех к просмотру.

За четыре часа пост девушки собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"Представляю, что спешу на свидание с Вами :)", "Уже жду", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что осенью Марта Адамчук предстала в неожиданных образах.

Артистка опубликовала фото в свадебном платье и фате.

Роскошный наряд отлично подчеркивал фигуру звезды и невероятно ей шел.

"Уже мое третье свадебное платье за этот год. Чтобы мало не показалось :)) Наша фея @tverdohleb_k создала очередные шедевры - бэкстейдж со съемок @zhenskiykvartal_official. Спасибо, люблю", - написала Марта.

Стоит отметить, что также Адамчук опубликовала фото в роскошном вечернем платье, оголяющем ее спинку.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким макияжем и украшениями.

При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив при этом голую спину. Аккуратно собранные волосы придали изящности Марте.

Также видно, что девушка позировала в хорошем настроении - она едва задорно улыбается, придавая образу чувственности.

Напомним также, что летом Марта Адамчук похвасталась пикантным видео.

Так, на своем аккаунте в Инстаграм артистка опубликовала новый видео-ролик, на котором она в замедленной съемке кружится в роскошном длинном платье с принтом в стиле сафари.

Очень глубокое декольте звезды заставило поклонников понять, что на ней нет белья.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потрясла идеальным телом без белья: «Вааау, волшебная»