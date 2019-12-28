Певица показала все, чем ее наградила природа

Известная украинская исполнительница Ани Лорак засветила идеальные формы в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимками девушки поделились ее поклонники в Instagram.

«Я чувствую, что я - что-то очень маленькое по сравнению со Вселенной, но делаю что-то очень важное на своём месте»-Ани Лорак», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ани Лорак демонстрирует все, чем ее наградила природа в чрезвычайно откровенном наряде.

«Шикарная», «Какая прелесть», «Каролиночка, тебе идет!», «Вау, какие большие…глаза», «вот это сочно!», «идеальная просто», - пишут они.

Как сообщалось ранее, образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями .

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

В этот раз Лорак показала, как посетила сказочное шоу вместе со своей дочерью Софией. Отметим, шоу Татьяны Навки, точнее, ее героиню, озвучила сама Каролина, чем очень гордится.

Сама звезда радостно позировала с дочерью во время первой презентации, а также фотографировалась с ребенком на специальной фотосессии. Позже в разделе Стори артистка показала, как развлекается во время представления.

До этого Лорак решила показать кадры с выступления с шоу "Дива". Ролик артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На представленных кадрах она позирует на сцене в откровенных нарядах – стильные боди, прозрачные платья и латексные костюмы можно заметить в видео.

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