Популярная украинская исполнительница MARUV засветила идеальное тело в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«Снова в путь», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке MARUV позирует с ярко-синими волосами и в элегантном черном наряде с кружевами в ванной. При этом видно, что девушка только помыла волосы.

Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку фотографией MARUV поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.

Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

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