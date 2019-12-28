Популярная украинская исполнительница MARUV засветила идеальное тело в откровенном наряде
Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.
«Снова в путь», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке MARUV позирует с ярко-синими волосами и в элегантном черном наряде с кружевами в ванной. При этом видно, что девушка только помыла волосы.
Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку фотографией MARUV поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.
В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде голубоватого оттенка со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.
Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть