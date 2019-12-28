Экс-солистка группы «Серебро» показалась в прозрачном белье
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.
Так на новом опубликованном фото звезда красуется в светлом стильном белье, она при этом немного прикрылась одеялом. Артистка игриво указывает пальцем будто на смотрящего фото - прямо в объектив камеры и хитро прищуривается.
На снимке отчетливо видная ее грудь через просвечивающий бра, волосы красавица-певица распустила и на фото запечатлена практически без макияжа.
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Поклонники пишут в адрес Molly всякие приятности:
"Красотка"
"Соблазнительная, прям притягательная"
"Огонь"
Напомним, экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.
На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".
Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.
Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.
Поклонники довольны и пишут, что Ольга "одна из самых горячих звезд".
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.