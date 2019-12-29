Украинская певица Тина Кароль рассказала о том, как она создавала музыкальный фильм "Рождественская история" и что за этим стоит

Так, во Дворце спорта в течение трех дней проходили концерты "Рождественской истории с Тиной Кароль", воплотившей в себе возрождение украинских традиций. В концертах приняли участие такие звезды, как "Время и Стекло", KAZKA, Дзидзьо, Jerry Hei, MONATIK, "Женский квартал" и другие, пишет Znaj.

По словам организатора концертов Тины Кароль, идея создания подобного рождественского музыкального фильма у нее появилась еще в 2014 году. Артистка заговорила о чуде, которое она хотела возродить.

"На это ушли все усилия, работали минимум пол года... Идея была в том, чтобы возродить самоидентификацию. Когда стало сложно, чтобы произошло вот это чудо внутри нас, чтобы мы поняли свое нутро — кто мы, откуда мы, почему украинское Рождество такое богатое традициями", - поделилась Тина.

Звезда призналась, что личная трагедия подтолкнула ее к созданию этого шедевра.

"Ни для кого не секрет моя жизненная биография, которая подтолкнула меня к этому. Когда мы обращаем внимание на проблему, общество приобщается к этому. Я за успешную, амбициозную страну", - призналась Кароль.

Напомним, в 2013 году умер супруг Тины, украинский продюсер Евгений Огир, который длительное время боролся с раком. Известие о смерти мужа настигло Кароль во время концерта в Запорожье. Превозмогая боль утраты, артистка продолжила петь на сцене и довела выступление до конца.

Артистка воспитывает их общего с Огиром ребенка - 11-летнего сына Вениамина.

Ранее мы сообщали, Кароль удивила публику чувственным фото с певицей Юлией Саниной. Она показала в соцсети трепетное видео, на котором они с коллегой смотрят ролики с записями каверов на их выступление. К слову, дуэт Кароль и Саниной превысил все ожидания.

После на фан-странице Тины появилось фото с самого выступления звезд. Артистки позировали в разных стилях, дополнив их одинаковыми украшениями из камней. В подписи отмечается, что клип артисток набрал несколько миллионов просмотров, что немало порадовало и поклонников, и самих звезд.

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