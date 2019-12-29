Ольга показала стройную фигуру в блестящем золотистом платье с ремнем

Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

В этот раз Ольга показала стройную фигуру в блестящем золотистом платье с ремнем и массивными украшениями. На лице звезды яркий макияж, а волосы уложены в аккуратную прическу.

Отметим, что в данном наряде певица появилась на съемках очередного эфира песенного шоу 2Х-Фактор».

«Мои дорогие♥️!!! Как вам мой сегодняшний образ? @xfactorstb», – пишет Полякова под новым постом в Инстаграм.

Пользователи сети, как и ожидалось, равнодушны не остались:

«Богиня роскошна🔥🔥❤️❤️», «Просто бомба😊самая лучшая😊😊🔥🔥🔥🔥», «Как всегда огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💋», «Красотка 🔥🔥🔥🔥🔥», «Королева ночи 🔥🔥🔥», «Класс ,вы лутшая😍😍😍», «Гарна. 😍❤️🔥😘😘Неперевершена 😍🔥», «Шикарная куколка)», «Супер👍💥👑», «Наша любимая Королева!👑👑👑🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍», «Золотая вы наша!🌟», «👍Вы настоящая😊».

Ранее звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”, – отмечает Полякова под постом.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.