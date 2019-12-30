Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогли попасть в один из ресторанчиков в Канаде из-за отказа администрации заведения

Члены Британской королевской семьи герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи отправились в Канаду. Туда знаменитое семейство поехало для встречи Рождества, а также чтобы побыть подальше от папарацци и насладиться семейным отдыхом.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на иноСМИ.

Однако излишняя узнаваемость Меган и Гарри обернулась для них огорчением.

Так, в один из дней отдыха они захотели вдвоем поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, которое славится блюдами из морепродуктов. Для начала супруги отправили в ресторан охранников, чтобы те заброниловали столик.

Узнав, чьи интересы они представляют, владелец заведения Пьер Коффель

отклонил их просьбу и отказался предоставить столик.

Тогда Гарри и Меган, сохраняя анонимность, сами решили забронировать место для ужина по телефону. Однако хозяин ресторана понял, кто звонит, и объяснил причину своего отказа. По его словам, они не готовы обеспечить принцу и его супруге безопасность, и именно по этому не хотят рисковать.

Ресторатор со своей супругой признались, что не собирались грубить и хамить королевской семье, поскольку заботились о безопасности звездной пары.

Ранее пресс-секретарь герцогов Сассекских объяснил, почему супруги улетели в Канаду. По его словам, они решили провести там отдых, ведь Маркл жила в этой стране во время съемок в сериале «Форс-мажоры».

«Решение обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих. Герцог Сассекский был частым гостем в Канаде на протяжении многих лет. Страна также была домом для герцогини в течение семи лет, прежде чем она стала членом королевской семьи. Они хотят разделить дружелюбие канадского народа и красоту местного ландшафта со своим маленьким сыном», – говорится в сообщении.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

Как сообщала Politeka, Меган Маркл засветилась с другим, фото попало в сеть: «Гарри это не понравится»

Также Politeka писала, что фото сына Меган Маркл и принца Гарри взорвали сеть: "миллионные просмотры", подробности